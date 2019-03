Lodsejer: Der er bedre penge i solceller

Jørgen Christian Madsen er træt af at være landmand. Det er ikke et frit erhverv længere, siger han - blandt andet derfor lejer han gerne sin jord ud til solcellepark.

Ebberup: Jørgen Christian Madsen ejer en stor del af de 69 hektar god landbrugsjord tæt ved Ebberup, hvor Better Energy gerne vil etablere en solcellepark. Med adresse på Ravnebjerggyden bliver han også en af de nærmeste naboer til solcellepanelerne, alligevel har han selv valgt at tilbyde at udleje sine marker til projektet, og det er der flere grunde til.

- Jeg gør det for at være grøn og miljøbevidst. Det kan jo ikke nytte, at vi siger nej til det hele. Vi vil jo heller ikke have vindmøller, og det var det samme med atomkraft i sin tid, siger Jørgen Christian Madsen og nævner, at økonomien også spiller med i hans beslutning. For han får mere ud af at leje jorden ud til Better Energy, end han får ud af at dyrke den.

Arealet, som han stiller til rådighed, hvis projektet realiseres, svarer til en fjerdedel af hele bedriften, og når den om 30 år ikke længere vil skulle bruges til solcellepark, er han, der i dag er 58, forlængst pensioneret.

- Jeg er også ved at være træt af at være landmand, det må du godt skrive. Der er efterhånden så mange regler, så meget vi skal og ikke må. Det er ikke et frit erhverv længere, siger han, og har dermed nævnt endnu en grund til at stille sin jord til rådighed.