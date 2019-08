Livet er kort(spil)

Aarup: Sommeren går på hæld, og de traditionelle efterårs- og vinteraktiviteter begynder så småt at melde sig.

Det gælder også kortspillet bridge, som mange mennesker har fornøjelse af at spille.

Hvis man endnu ikke kender til spillet, er der hjælp at hente hos Vissenbjerg-Aarup Bridgeklub. Her vil man gerne dele sin fritidsbeskæftigelse med andre, og derfor tilbyder bridgeklubben i den kommende sæson et bridgekursus under forudsætning af, at der er tilstrækkelig med tilslutning hertil.

Kurset er fastlagt til at foregå onsdag aften fra klokken 19 til klokken 21 på Aarupskolen.

Interesserede kan kontakte turneringsleder Kurt B. Poulsen på telefon 6199 8761. /SP