Liste: Det skal du som førstehjælper

1. Tilmelding

Du melder dig som førstehjælper på www.redderliv.dk. Her skal du udfylde en formular, hvor du angiver dit CPR-nummer. Derefter krydser du af, om du vil være førstehjælper i Region Syddanmark eller Region Sjælland, som er de to regioner, hvor projektet bliver kørt. Du kan melde dig i begge regioner, hvis du opholder dig i begge regioner. Du giver også oplysninger som navn, adresse, mobilnummer og e-mail. Og du svarer på, om du har gennemført et førstehjælpskursus fra Dansk Førstehjælpsråd på minimum fire timer, som ikke er mere end to år gammelt. Hvis du ikke har det, kan du tilmelde dig et førstehjælpskursus. Du skal være fyldt 18 år.