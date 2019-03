Pottemager Lisbeth Kring Jensen vender tilbage til CLAY, hvor det hele startede for 19 år siden.

Tommerup: Lisbeth Kring Jensen åbnede sit eget værksted i sidefløjen til Keramikmuseet Grimmerhus tilbage i 2000.

Hun blev hurtigt en del af formidlingen og levendegørelsen af museumsbesøget, for værkstedet var altid åbent for museets gæster, som kunne følge pottemagerens arbejde med leret.

Lisbeth arrangerede workshops i dekoration og rakubrænding sammen med museet, og fik også opgaven med at fremstille Grimmerhus bryllupsgaver og dåbsgaver til kongefamilien.

Da museet skulle lukke i to år for at blive udvidet og ombygget, flyttede Lisbeth sit værksted "Den Dybe Tallerken" til Tommerup.