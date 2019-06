Lions samler briller ind ved folketingsvalget

I forbindelse med valget til Folketinget 5. juni kan man donere brugte briller til Afrika.

Lions klubberne i Assens Kommune har opstillet indsamlingsbokse ved alle valgsteder i kommunen.

Ved det seneste landsdækkende valg indsamlede Lions klubberne flere end 51.000 par briller.

Over 30.000 par briller forlader hvert år klubbernes opmålingssteder for at blive fragtet ud i den store verden.

Brillerne sendes til opmåling på produktionsskoler, hvor de opmåles, påsættes styrke, kontrolleres og pakkes i plastpose. /EXP