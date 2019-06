"Like a girl-camp" i Assens Roklub

Assens: Assens Roklub har modtaget 5000 kroner fra DIF og Always til at afholde en ro-bootcamp for piger.

- I Assens har vi det store vilde hav lige ved døren. Det vil vi bruge til at udfordre seje piger fra 12-16 år i den sidste weekend i skolernes sommerferie, fortæller Assens Roklubs formand Dorthe Toft.

På bootcampen kan pigerne blandt andet lære at ro, flå en fisk, svømme under vand og meget mere.

- Ideen med ro-bootcampen er, at du skal finde ud af, hvor fed rosporten er. Under bootcampen vil vi også inspirere deltagerne til at finde dine egne styrker både som individ og i fællesskab med andre, forklarer Dorthe Toft.

"Like a girl-campen" finder sted i weekenden den 10. og 11. august, og sidste frist for tilmelding er sat til torsdag den 1. august.

Det koster 150 kroner for hele weekenden inklusiv forplejning.

Man kan finde mere om campen, og hvordan man tilmelder dig på klubbens hjemmeside: www.assens-roklub.dk. /SP