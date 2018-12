To personer er fundet dræbt på Helnæs. En person er anholdt og sigtet for drab. Det oplyser Fyns Politi.

Sidst på eftermiddagen fik vi en anmeldelse om, at der var noget galt. Og jeg kan sige så meget, at vi har fundet finder to afdøde personer, siger Torben Jakobsen, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Politiet er stadig meget fåmælt med oplysninger i sagen, men den anholdte formodes at have forbindelse til sagen.

- Det er stadig nyt, og vi skal lige have styr på alle oplysningene, inden vi begynder at kommunikere noget ud, siger vagtchefen og fortsætter:

- Men jeg kan sige så meget, at det ikke er banderelateret.

Ifølge Ritzau er der tale om en mand og kvinde.

Øjenvidner har fortalt, at der er stort politiopbud på Helnæs Byvej, og ifølge politiet efterforskes sagen som en drabssag.

Hele området omkring gården er spærret af - de blå blink lyser nattehimlen op og kan derfor ses på lang afstand. En vogn forsynet med projektører lyser ind på ejendommen, og sikrer arbejdslys for efterforskerne og politiets teknikere.

I en periode havde politiet spærret øen af lige efter dæmningen fra Kovejen og sydpå. Det betød, at det søndag aften ikke var muligt at komme ind til Helnæs By. Kort for klokken 20 fik en lille håndfuld biler lov til at passer gerningsstedet.

Foruden det massive opbud af patruljevogne holder der fire kassevogne, mens beredskabet har oprettet en kommandostation.

Opdateres ...