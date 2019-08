L'hombre-sæson indledes med flæsk

Verninge: Der står stegt flæsk med persillesovs på menuen sammen med sæsonens første l'hombrespil, når l'hombrespillerne mødes i Verninge Forsamlingshus onsdag 28. august første gang efter sommerpausen.

I pausen er der kaffe og kage og sammen med den varme ret fås det for 110 kroner. Tilmelding til spisning skal ske senest 23. august på telefon 26 39 32 33.

Har man brug for en genopfriskning, inden spillet for alvor går i gang klokken 19.30, er der mulighed for det fra klokken 17.30, oplyser Inge Holst Nielsen i en mail.

Er man helt ny med lyst til at lære spillet, er man, ung som ældre, velkommen til at kontakte hende på tlf. 20 34 47 69. /liw