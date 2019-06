- For det første har hun en rigtig god kontaktlærer, der hele tiden er der for hende. For det andet er hun i en klasse med fem-seks elever, og det fungerer sindssygt godt, siger hun og tilføjer, at der i Sarahs klasse i Flemløse var 10-12 elever.

Sidste sommer var Helhedsskolen i Flemløse under massiv kritik som følge af underbemanding og knappe ressourcer. I håb om at sikre bedre arbejdsvilkår og færre sygemeldinger besluttede byrådet i Assens Kommune at flytte skolen til Aarupskolen fra oktober. Det skulle samtidig bringe eleverne i specialtilbuddet tættere på de almene elever og på at kunne blive inkluderet i folkeskolen. Fyens Stiftstidende har i en ny serie undersøgt, hvordan det er gået en række involverede familier i det første skoleår, siden Helhedsskolen i Flemløse flyttede.

En af årsagerne til, at Charlotte Brandt Madsen ikke ønskede at lade Sarah flytte med til Aarupskolen, var, at hun ikke vil forsøge at føre datteren ind i en almindelig folkeskole . Hun mener ikke, at Sarah vil kunne komme til at fungere i en sådan, og derfor er det ifølge moderen bedst at lade hende blive i et specialtilbud, hvor hun ikke ender med at komme til at føle sig udenfor.

Kan arbejde igen

Charlotte Brandt Madsen mener, at det har taget lang tid at råbe Assens Kommune op. Men hun er glad for, at Sarahs ophold på Vissenbjerg Skole har slået fast, at hun ikke skal i folkeskole, og at hun nu har fået plads på den skole, der er bedst for hende.

- For mig var det drænende, fordi hun var meget tæt på at blive ødelagt og nedbrudt, og vi følte ikke, at vi blev hørt. Men de seks uger har selvfølgelig også gjort, at vi har fundet ud af, at det er det rigtige sted, hun er kommet hen nu. Så lidt positivt har der været, men vi kunne godt have sparet, at hun kom der, siger Charlotte Brandt Madsen.

Hun fortæller, at Sarahs skift fra Helhedsskolen i Flemløse til Lærkeskolen ligeledes har medført, at hun selv kan komme i arbejde igen.

- Jeg har ikke rigtig kunnet arbejde, fordi Flemløse ikke havde nogen SFO, men det kan jeg nu. Jeg har faktisk fået en fuldtidsstilling fra 1. august, og det skyldes, at skolen er så fleksibel, som den er, siger Charlotte Brandt Madsen.

Mens hun begynder i job efter sommerferien, begynder Sarah i det, der svarer til 5. klasse på Lærkeskolen.