Lektor: Flere forældre vil vælge at gå hjemme

Vi kommer formentlig til at se en stigning i antallet af forældre, der vælger at passe deres børn hjemme. Det mener Karen Hvidtfeldt, som er lektor ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, hvor hun blandt andet forsker i familiekultur.

- Vi har en diskurs i samfundet, der vægter familielivet og forældreskabet højt, siger hun og peger på, at danskerne især i løbet af de seneste generationer har øget forventningerne til, hvordan børns individuelle behov skal imødekommes.

- Tidligere har man lagt vægt på, at institutioner har en socialiserende effekt, og det gør man selvfølgelig stadig, men jeg tror, at det i stigende grad overtrumfes af forventningen til, hvordan der skal drages omsorg for det enkelte barn, siger lektoren.

Hun drager paralleler mellem individualiseringen som generel samfundstendens og det øgede antal forældre, som vælger at sætte arbejdslivet på standby og gå hjemme i en kortere eller længere periode.

Besparelser på børneområdet i kommunerne er en væsentlig faktor i familiernes valg, ligesom muligheden for at man som forælder kan få tilskud fra kommunen til at passe sit barn i hjemmet, mener Karen Hvidtfeldt.

Det er nemlig op til byrådet i den enkelte kommune at beslutte, om man vil yde tilskud, og det er tænkeligt, at der er forældre, som drømmer om at passe deres børn hjemme, som ikke har råd til det.