Lejrskole redder: Børn løber pengene ind

Gummerup: Igennem mange år har det været en tradition, at eleverne på Gummerup Skole hvert år er på lejrtur til Torø, men i år hang turen i en tynd tråd.

Besparelser i Assens Kommunes skolevæsen var nemlig lige ved at koste eleverne oplevelsen, men skolens elever tog sagen i egen hånd og har selv sørget for at finde pengene til turen. Det skete med et stort sponsorløb i forbindelse med skolernes motionsdag, hvor overskuddet gik ubeskåret til lejrturen.

Eleverne sørgede selv for at skaffe sponsorkontrakter med både private personer og lokale erhvervsvirksomheder, og samtlige børn i "Huset Gummerup" løb med, både skoleelever og børnehavebørn. Resultatet blev 45.000 kroner, og det store overskud gør det muligt at tage af sted på lejrturen.

- Vi var meget i tvivl om turen blev til noget på grund af den økonomiske situation, men nu er vi meget glade og lettede. Torø-turen er en realitet på grund af børnenes bidrag, siger skoleleder Pia Samsing Bendixen i en pressemeddelelse.