Lejligheder i midtbyen: 126 skrevet op til 55 boliger

Om tre-fire måneder er de første 30 boliger i Plums Gård klar til indflytning, og lige nu tyder intet på, at det bliver noget problem at få dem afsat.

Assens: Ni måneder efter første spadestik kunne FAB, Fyns Almennyttige Boligselskab, tirsdag invitere til rejsegilde på 55 kommende lejligheder i den afdeling, der har fået navnet Plums Gård. Og den er noget særligt, skal man tro både bygherre og arkitekt.

- Det bliver 55 fantastiske boliger. Det er en særlig flot arktitektur, når man tænker almennyttige boliger. Man har ikke bare taget den laveste fællesnævner. Det glæder i en tid, hvor man synes, at det nogle gange er lige skrabet nok, bemærkede direktør Jens Winther fra STB Byg, Vejle, der blev præsenteret som hovedentreprenør.

Arkitekt Lars Møller, Creo Arkitekter A/S, der har slået stregerne til byggeriet, kunne tilføje, at også det planlagte haveanlæg er ud over det sædvanlige.

- Det hele er bundet sammen af et smukt haveanlæg, noget af det, der normalt spares ned, bemærkede han og lovede inden dagens 10., 11. og 12. hurraråb, at byggeriet vil komme til at fremstå både funktionelt og smukt.

- Nogle undrer sig måske over størrelsen og tætheden, men det handler om byggeri i en 500 år gammel købstad, det handler om at tage fat i det - og husk så, det er arkitekten, der står for skud, når det hele er færdigt, sagde Lars Møller også.

Borgmester Søren Steen Andersen, som også fik ordet, bemærkede blandt andet, at Assens Kommunes hensigt med at støtte byggeriet var, at det skulle virke som en isbryder for private investeringer.

- Så kom bare an, sagde han henvendt til private investorer.