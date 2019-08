Legende på Tobaksgaarden

Gordons ikoniske plader sammen med den legendariske guitarist Link Wray markerede begyndelsen af den store rockabillybølge, som åbnede dørene for The Stray Cats og mange andre bands.

Assens: Jerry Lee Lewis sagde engang at "Robert Gordon is the real deal".

Pladeaktuel

Tilbage i 1977 indspillede Robert Gordon to indflydelsesrige plader sammen Link Wray.

For første gang i mange år hørte folk autentisk rock 'n' roll igen, og det inspirerede mange til at starte deres egne bands. Ekstra Bladet kaldte Gordon for "Elvis' arvtager", og singler som "Red Hot" og "The Way I Walk" kom ind på hitlister verden rundt.

Wray flyttede på et tidspunkt til Danmark, men Gordon fortsatte i sammen stil sammen med guitarister som Chris Spedding og Danny Gatton.

Det resulterede i mindre hits som "Rockbilly Boogie" og "Someday, Someway".

40 år senere holder han fortsat stilen. Manden med den imponerende barytonstemme har lige indspillet en ny plade i Austin, Texas der ligger i forlængelse af hans første plader med Link Wray.

På Tobaksgaarden tager han endnu en rock 'n' roll gigant med i form af Darrel Higham. Higham har i de seneste 25 år været én af de mest populære artister på rockabillyscenen, og derudover er han en fremragende guitarist.