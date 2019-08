Leg med robotten Bee-Bot på biblioteket i Assens giver børn bedre teknologiforståelse

Assens: Børn fra fem- til ti år inviteres til Robot-leg på biblioteket i Assens, hvor de kan prøve at programmere den lille robot Bee-Bot til simple opgaver.

Bee-Bot gør det nemt at forstå, hvad det vil sige at programmere, og hvordan man kommunikerer med computere. Børnene lærer noget om, hvad en computer er, og hvordan den virker. De får samtidig en forståelse af, at det er vigtigt at give klare instruktioner, og at det ikke er lige meget, i hvilken rækkefølge, tingene kommer.

Robot-legen foregår lørdag 7. september kl. 10-12, og der er ingen tilmelding - man møder bare op.

/EXP