Leder på psykiatricenter: - Vores vilkår bliver vanskeligere og vanskeligere

Psykiatricenter Vestervangen vil blive ramt af besparelser på 357.000 kroner, hvis Assens Kommune tager sparekataloget i brug. Leder af psykiatricenteret, Hanne Longhi, mener, at besparelserne vil ende ud i en endnu dyrere regning for kommunen.

Det er kun et år siden, sparekniven ramte Psykiatricenter Vestervangen, før den måske viser klingen igen.

Assens Kommune arbejder nemlig med et sparekatalog, der vil koste Vestervangen 357.000 kroner - svarende til en fuldtidsstilling - hvis kataloget tages i brug.

Hanne Longhi, leder af Psykiatricenter Vestervangen, mener, at besparelser på Vestervangen i sidste ende vil koste kommunen dyrere.

- Tilbuddene i psykiatricentret gør, at borgernes sygdom hindres i at udvikle sig yderligere, og de får redskaber til at bedre muligheden for at leve et meningsfuldt liv på trods af deres psykiske sygdom og de udfordringer, der er. Så vil lægebesøg og sygdomsbehandlinger blive reduceret, mener Hanne Longhi.

I dag har centret seks ansatte, der alle er deltidsansatte. Derudover er der også administrativt personale tilknyttet, som arbejder for hele psykiatriområdet i kommunen. Imens bruger 76 borgere med psykisk sygdom centret.

- Sidst havde det nogle personalemæssige konsekvenser. Vi måtte reducere i personaletimer, og en stilling blev ikke genbesat, fortæller Hanne Longhi.