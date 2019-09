Lastbilkaravanen i Assens: Hold dig væk fra det dæk

- Det er fedt, at de lærer børnene at undgå de ulykker, der kan vende op og ned på livet. Og så er de lokale vognmænd med, så det er et rigtig godt initiativ, siger han.

- Lastbiler er både fascinerende, men også farlige, så det er vigtigt at tage et alvorligt emne som dette op. Det gør de med en god vinkel, siger han til avisens udsendte.

Sådan synger Magda og de over 300 skolebørn, der onsdag formiddag var med ved Lastbilkaravanen foran Arena Assens. Her var skolebørn fra 0.- til 2. klasse iført neongrønne refleksveste, og det samme var flere af de voksne. Også borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), var til stede. Han bød velkommen fra scenen, men var dog ikke iført refleksvest.

Lastbilkaravanen er branchens trafiksikkerhedskampagne for de mindste trafikanter. Kampagnen lærer de mindste elever om lastbiler og trafiksikkerhed, hvor fokus er på den kritiske zone foran højre fordæk.Når Lastbilkaravanen besøger Assens skabes et trafiksikkerhedsunivers for de mindste klasser med otte lastbiler, blå blink, musik, cykler og elever i neongrønne refleksveste. Magda er hovedpersonen i en børnebog skrevet til kampagnen, og hun synger og fortæller om trafiksikkerhed og lastbiler. I år besøger Lastbilkaravanen kommunerne Hvidovre, Sorø, Assens og Silkeborg. Over 2.500 skolebørn fra 0.- til 2. klasse deltager.

- Vi håber, at det kan skabe dialog derhjemme. Måske synger børnene sangene for storebror eller storesøster, siger Malene Vitus.

- Børnene skal lære tidligt, at man skal passe på højresvingende lastbiler. Vi ved godt, at vi ikke kan redde verden, men kan vi redde bare ét liv, er det det hele værd, siger Malene Vitus.

Lastbilkaravanens budskab er, at man holder sig væk fra den kritiske zone omkring lastbilernes højre fordæk, da chaufførerne har svært ved at se cyklister her. Enten skal man blive bag ved lastbilen, eller holde sig foran den.

Fokus på sikkerhed

Lastbilchaufførerne fortæller børnene om, hvordan man placerer sig rigtigt i forhold til lastbilerne. Først får børnene lov til at sidde i førerhuset, så de selv kan se, hvordan en lastbilchaufførs udsyn er. De prøver også at stå forskellige steder langs lastbilen for at lærer hvor det er bedst at placere sig.

Flere af lastbilchaufførerne er med på hele karavanen, men der er også nogle, der kun er med i udvalgte byer.

- Det er godt, at de lokale vognmænd er med. Børnene kan måske genkende dem i trafikken senere, og de ved, at det bare er almindelige mennesker, der kører dem, siger Malene Vitus.

- Nogle af dem er selvkørende, og har kun den ene bil, de kommer til karavanen med, så deres forretning ligger stille imens, tilføjer hun.

En af de lastbilchauffører, der er med ved Lastbilkaravanen, er Heino Wollesen. Han er vognmand ved Snave Vognmandsforretning, og det er anden gang, at han deltager ved Lastbilkaravanen efter sidste års tur til Nyborg.

- Det er super at være med, for det er vigtigt at sætte fokus på ulykkerne. Mit bedste råd er, at de skal holde sig væk fra lastbilerne, helst bagved. Heldigvis har vi fået cyklistkameraer, der filmer, når vi blinker. Det er en stor hjælp, siger han.

Foruden lastbilerne er der et karaoketelt, hvor børnene kan lære lastbil-sangene, et telt, hvor der bliver undervist i trafikskilte og et telt, hvor man kan tegne, blandt andet hvad lastbilerne kører med.

- Vi håber at give børnene et sundt forhold til det at færdes i trafikken, siger Malene Vitus.