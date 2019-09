Assens: Onsdag 4. september kommer den landsdækkende trafiksikkerhedskampagne "Lastbilkaravanen" til Assens for at besøge 700 elever. Kampagnen lærer de mindste elever om lastbiler og trafiksikkerhed, hvor fokus er på den kritiske zone foran højre fordæk.

"Vi har et særligt ansvar for at hjælpe med at holde fokus på trafiksikkerhed, fordi det redder liv. Derfor har vi skabt et univers, hvor vi gennem sang og leg får sikkerhed og lastbiler på skoleskemaet. Resultatet skulle gerne være en større tryghed, når de færdes i trafikken", siger kommunikationskonsulent i ITD Malene Vitus, i en pressemeddelelse.