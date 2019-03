Tommerup St.: På Tallerupvej kørte en lastbil tirsdag aften ved 20.15-tiden ind i jernbanebroen, der krydser Tallerupvej/Kirkevej.

Ifølge politiets døgnrapport var det en 26-årig chauffør far Vejle, der kom til at ramme broen, da lastbilens højde var over broens højde. Chaufføren har forklaret, at han havde misforstået færdselstavlerne på stedet.

Der skete ingen personskade, men betydelig materiel skade, oplyser ordensmagten./MAKL