Lars er færdig med Christiansborg

Assens: Lars Kolling, der sidder byrådet i Assens Kommune for Dansk Folkeparti, er færdig med Christiansborg.

Forstået på den måde, at han stillede op, men ikke kom i Folketinget. Han ønsker ikke at stille op igen om fire år, siger han.

- Jeg fik muligheden for det denne gang. Jeg har valgt kun at koncentrere mig om lokalpolitik nu, så længe borgerne ønsker det. Jeg tænke, det var once in a lifetime, da det var noget jeg brændte for, jeg skulle prøve det, fortæller han om sit kandidatur.

Han fik ifølge eget udsagn 755 personlige stemmer, men det var langtfra nok, og partikammeraten Jens Henrik Thulesen Dahl fra samme byrådsal i Assens var mange skridt foran alene af sit navn og medlemskab af Folketinget allerede. Thulesen Dahl kom ind.

Lars Kolling stillede op til folketingsvalget, fordi han gerne ville prøve det af. Slet og ret. Han havde 500 plakater oppe og hænge. Håndværkeren tog fri to uger for at "kæmpe sin egen kamp", fortæller han. Han har også finansieret hele sin valgkamp, cirka 30.000 kroner fra egen bankonto. Han har cyklet en masse kilometer for at dele flyers ud. I den mindste fik han nok gode Paris-Roubaix-cykelben.

Han kalder det en hård kamp at kæmpe sig vej til Borgen.