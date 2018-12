Assens/Nyborg: Efter et år i Assens Byråd stiler Lars Kolling nu mod højere tinder. Han blev mandag aften valgt som folketingskandidat for Dansk Folkepartis Nyborg-kreds. Han afløser Carsten Kudsk, som i stedet har valgt at stille op for partiets kreds i Middelfart.

- Jeg har gået med tankerne om det i et stykke tid, fortæller Lars Kolling, som er 44 år og bor i Glamsbjerg.

Bliver han valgt ind i Folketinget ved det kommende valg, stopper han som byrådspolitiker i Assens Kommune, selvom han finder det lokalpolitiske arbejde spændende.

- Jeg har gjort mig store overvejelser om det, men jeg tror, det tidsmæssigt er svært at bestride begge poster, siger Lars Kolling.

Han arbejder som klejnsmed ved Cabinplant, hvor han også har været tillidsrepræsentant. Bliver jobbet skiftet ud med hvervet som fuldtidspolitiker, er tillid en af de mærkesager, han vil arbejde for.

- Vi skal have genoprettet tilliden til folketingspolitikerne, for den er ikke stor nu. Det tror jeg, man kan gøre ved at tale lige ud af posen. Og gøre det, man siger, lyder det fra folketingskandidaten.

Lars Kollings mærkesager omfatter desuden flygtninge- og integrationsområdet, som han synes bør begrænses, og uddannelsesområdet, hvor han især vil have fokus på de håndværksmæssige uddannelser.

Lars Kolling har været medlem af Dansk Folkeparti i 10 år.