Landsindsamling: Få en gratis hjertestarter

Kurt Christian Pedersen fik stød med en hjertestarter to gange, før det kom gang i hans hjerte. De første minutter, efter et hjerte stopper, er altafgørende. Derfor er det vigtigt at gøre noget - uanset om man kan være i tvivl om, om det er forket. Det er kun forkert at lade være. Foto: Kim Rune

Hjerteforeningens landsindsamling er i år blevet lavet om til en landsuddeling. I kan nemlig samle ind til at få en hjertestarter sat op i jeres lokalområde lige der, hvor I mener, at hjertestarteren hænger bedst.

Assens: Mangler I en hjertestarter i jeres lokalområde? Så har I nu mulighed for at gå en god tur, samle penge ind i en god sags tjeneste - og samtidig få en helt gratis hjertestarter sat op der, hvor I mener, der mangler en. I år holder Hjerteforeningen nemlig ikke en landsindsamling, men en landsuddeling, hvor hver eneste krone bliver givet tilbage i form af hjertestartere. Det sker søndag den 28. april. Det fortæller Hanne Andersen, der er formand for Hjerteforeningen Assens. - Der er rigtig mange indsamlinger, og Hjerteforeningen prøver her at vende hele idéen om en indsamling om. - Det er første gang, vi prøver det, så det skal komme an på en prøve. Men vi håber, at det er med til at give motivation til at samle ind, når du får noget til gengæld for din indsamling, siger hun.

Gå 15 ruter Hvis du og din gruppe går mindst 15 indsamlingsruter tilsammen, så giver Hjerteforeningen jer en hjertestarter. Foreningen monterer og tilslutter hjertestarteren i et varmeskab, hvor I mener, at den vil gøre mest gavn i jeres lokalsamfund. - Jeg vil mene, at det giver mening at placere hjertestarteren der, hvor der kommer flest, men behovet kan selvfølgelig også opstå der, hvor der ikke kommer så mange. Så det er lidt tricky. - Men man kan gå ind på www.hjertestarter.dk og se, hvor der i forvejen hænger hjertestartere, og hvor der kunne være behov for en, siger Hanne Andersen. Hvis der ikke kommer nok penge i jeres indsamlingshjerter, så dækker Hjerteforeningen, og hvis der er penge i overskud, bliver der bare delt flere hjertestartere ud. Din gruppe behøver ikke at gå ruterne det samme sted geografisk, men gruppen skal naturligvis være enige om, hvor hjertestarteren skal placeres. Hvis I får samlet ind til en hjertestarter, så er det vigtigt, at I husker at registrere den, når I får den monteret, så den bliver synlig for medarbejderne på alarmcentralen. Det kan I gøre på www.hjertestarter.dk. I skal bruge producent/model på hjertestarteren, serienummeret og udløbsdatoen på elektroderne.

Red liv Ifølge Hanne Andersen er det enormt vigtigt, at der er en tilgængelig hjertestarter i lokalområderne i Assens Kommune og alle andre steder i landet. - Det er vigtigt, at man har en hjertestarter i nærheden, hvis der er en, der falder om med hjertestop. Mange er bange for at gøre noget forkert, men det eneste, man kan gøre, der er forkert, er ikke at gøre noget. - Og hjertestarteren giver besked, hvornår man skal støde, for det kan man ikke mærke, når man giver hjertemassagen. Så hjertestarteren giver mange instrukser, siger hun. Du kan tilmelde dig og din gruppe eller slutte dig til en gruppe på Hjerteforeningens hjemmeside www.landsuddeling.dk.