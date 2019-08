Landsbyer samles til topmøde i Vissenbjerg

Landsbytopmøde i Vissenbjerg

Program:16.00: Ankomst til Vissenbjerg Idræts- og Kulturhus, isvand, kaffe/te og sandwich. 16.10: Velkomst og gennemgang af program, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. 16.20: Ørsted - landsbyen, der ikke ville dø, kendt fra TV 2. Tove Hjort Jensen, formand, Ørsted Kro's venner. 16.45: De 17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer, Jens Kr. A. Møller, udvalgsformand, adm. direktør, DLR Kredit 17.10: Fire perspektiveringer - sådan kommer vi fra afvikling til udvikling, Hanne Tanvig, landdistriktsforsker, Københavns Universitet, Tyge Mortensen, leder, Landsbyhøjskolen, Carsten Blomberg Hansen, afdelingsleder, DGI, Gunnar Landtved, formand, Fynsland og Ryslinge Lokalråd 18.10: Diskussion ved bordene: Hvad skal der til for, at en landsby er levedygtig? Hvordan kan landsbyer blive attraktive bosteder? Hvordan kan fysisk planlægning understøtte udviklingen af levedygtige landsbyer som attraktive bosteder? Hvordan kan landsbyer dele offentlige og private servicefunktioner? 19.00 Fælles opsamling og afrunding ved Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd.