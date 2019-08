Landmand til fingerspidserne: 84-årige Herluf passer gedebestanden

Herluf og Ulla Hansen måtte i 2002 sælge deres malkebesætning, men Vædegaard, som ægteparrets sønner i dag ejer, er stadig i drift. Hver dag passer Herluf, som snart fylder 85 år, 60 geder, som kan blive tamme som hunde.

Render: En hvid gedebuk pryder skiltet, der viser vejen til Vædegaard på Stærmosevej 115. En flok hvide og brune geder holder fra deres fold nysgerrigt øje med trafikken på grusvejen ned til gården. Et flot eksemplar knejser fra toppen af en stor bunke marksten og henleder tankerne på en stenet bjergskråning under varmere himmelstrøg. Indtil 2002 var der malkekvæg på Vædegaard, men af helbredsmæssige årsager måtte Herluf og Ulla Hansen sælge besætningen. En dag ved middagsbordet tilbød sønnerne Henning og Henrik Hansen, som begge er landsbrugsuddannede, at overtage gården, så Herluf og Ulla kunne blive boende, så længe de havde lyst. Herluf Hansen, som er landmand til fingerspidserne og snart fylder 85 år, sørger for den daglige pasning, og sønnerne kigger dagligt forbi for at arbejde og holde opsyn. Herluf står hver dag op klokken 6.30 for at fodre dyrene, som venter på ham. Som han har gjort det meste af sit liv. Siden 1960'erne har han og hustruen, Ulla Hansen, som nu nærmer sig de 80 år, drevet fritidslandbrug på Vædegaard med malkekvæg, smågrise og dyrkede marker. I 1960 hørte der 17 tønder land til gården, i årenes løb blev det udvidet til 22 hektar. Herluf og Ulla har knoklet derhjemme, når de fik fri fra arbejde som henholdsvis montør og rengøringsassistent, og ferie har der ikke været meget af. - En gang, mens vi havde kreaturer, tog vi fire dage til Aalborg. Men der kedede jeg mig godt nok, husker Herluf Hansen med et grin.

Vædegaard Vædegaard ligger på Stærmosevej 115, 5690 Tommerup.Gården, som er et hobbylandbrug med geder, ejes og drives af brødrene Henning og Henrik Hansen. Forældrene Ulla og Herluf Hansen, som bor på gården, sørger for den daglige pasning af geder og gårdbutik.



I Vædegaards gårdbutik sælges gedekød i mange forskellige udskæringer. Det er muligt at købe hele og halve dyr, samt levende dyr til levebrug. Det sidste kræver dog, at man har et CHR-nummer (Det Centrale Husdyrsregister).

Geder kan godt lide at komme lidt op i højden. I Marokka er der endda eksempler på geder, der klatrer i træer. På Vædegaard nøjes gederne dog med at klatre op på en stor stenbunke. Foto: Michael Bager

Tamme geder Da sønnerne overtog Vædegaard, fik gården et nyt formål. 10 geder og en buk, alle af kødracen boerged flyttede ind, for tanken om en gård uden dyr og en landmand uden pligter lå familien fjernt. Efter kort tid blev besætningen udvidet med endnu en flok, og i en periode var der flere end 200 dyr på Vædegaard, for gederne formerede sig hurtigere end forventet. I dag er der 60 dyr i staldene, og Vædegaard er et af de eneste steder på Fyn, som producerer og sælger gedekød. Et gedekid hopper op ad lågen til staldbåsen for at sutte på Herluf Hansens finger. Indtil for nylig blev den opflasket med mælkeerstatning, og selvom den nu er vænnet fra flasken, håber den måske, at der alligevel kan lokkes lidt lækkert ud af landmanden. Gederne kan blive meget tamme. En overgang havde Herluf Hansen et kid, som fulgte ham i hælene, hvorend han gik. - Når Ulla kaldte til frokost, svarede jeg, at vi kom fire. Jeg selv, vores to hunde og geden, griner han. På Vædegaard går gederne frit mellem stand og fold. Gimmere (hunner, som endnu ikke har fået unger, red.) får lov at gå sammen med deres mødre, men bukkekidene tages fra for at undgå indavl, når de er tre-fire måneder gamle. Allerede på det tidspunkt kan de begynde at blive kønsmodne, har man konstateret på Vædegaard. Moderdyrene får lov til at leve, til de ikke trives længere. De kan blive mere end 12 år, før de ender deres liv med et udramatisk skud fra boltpistolen.

Vædegaard kom i Herluf Hansens besiddelse i 1960. I dag ejer sønnerne, Henning og henrik, gården, der drives som hobbylandbrug. Foto: Michael Bager

Tåler ikke så godt regnvejr Årligt sælges der omtrent 10 dyr fra gårdens butik, som Ulla Hansen passer, og i den hvide kummefryser finder man både kølle, filet og hakkekød. Inden slagtedyrene ender deres dage på slagteriet og bliver til diverse udskæringer, springer gederne sorgløst rundt i mark og stald. Når det regner, søger de indenfor, og i vinterhalvåret går de sjældent ud. De kan ikke tåle at blive alt for våde, fortæller Herluf Hansen. - De har ikke det samme tykke dæklag, som får har. Hvis de bliver våde og kolde, kan de blive syge, forklarer den erfarne landmand, som nyder at passe gederne på Vædegaard - Det er nogle dejlige dyr at arbejde med, fordi de er så rolige og tillidsfulde, siger han. Af og til ender gederne på middagsbordet på Vædegaard, for det meste som frikadeller.

Vædegaard producerer selv alt foder til gederne. De får blandt andet wrap-hø og en blanding af byg, havre, foderærter og hestebønner. Foto: Michael Bager

Dyrt at producere gedekød I Danmark har man ikke tradition for at spise ged, men i andre dele af verden er ged en fast del af menuen, og gårdbutikken får af og til forespørgsler fra folk fra eksempelvis Mellemøsten, som ønsker gedens hoved eller mave, men det må man ifølge fødevarestyrelsens regler ikke sælge. Gedekød er mere magert end lammekød og minder i sin sammensætning om okse- eller svinekød. Ged kan for eksempel tilberedes som culotte, ragout, leverpostej, farsbrød eller filet. Men det er dyrt at producere kødet, fordi dyrene skal fodres året rundt og ikke kan klare sig udelukkende ved at græsse om sommeren. Vædegaard producerer selv alt foder til gederne. De får blandt andet havre, byg, foderærter og hestetønder. Et par hundrede tønder dækker dyrenes forbrug i årets løb, fortæller Herluf Hansen. Gederne slagtes ikke, før de er mellem et år og halvandet år, for først der når de den ønskede slagtevægt på omkring 40 kilo. Derfor ligger gedekød i den dyre ende for forbrugerne, og det mærkes i Vædegaards gårdbutik, at det er svært at afsætte tilstrækkeligt kød til at stå mål med udgifterne til dyrene. Derfor - og af helbredsmæssige årsager - er det planen, at gedeproduktionen inden for en overskuelig årrække skal sænkes yderligere. - Vi tager en dag af gangen, siger Herluf Hansen.

Gederne kan frit vælge, om de vil være inde i den tørre stald eller udenfor. Foto: Michael Bager

Boergeder er en god kødrace og meget brugt i slagtebesætninger. Foto: Michael Bager.

84-årige Herluf Hansen har det daglige tilsyn med gederne på Vædegaard. Foto: Michael Bager

Enagng var der malkekvæg på Vædegaard. Nu er der 60 geder. Foto: Michael Bager

På Vædegaard kan man både købe gedekød og levende dyr. Foto: Michael Bager

Herluf og Ulla Hansen bor på Vædegaard, som har været deres hjem siden 1960'erne. Foto: Michael Bager

Herluf og Ulla Hansen bor på Vædegaard, hvor de passer geder. Foto: Michael Bager