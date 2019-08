Landmand blev biavler: Glad grøftekant byder velkommen til Aborg

Landmand Per Hesseldal Hansen har for andet år i træk sået grøftekanter til med sommerblomster ved Aborg.

- Jeg har været på biavlerkursus og fået et par bistader, og så bliver man jo mere opmærksom på, at der skal være mad til bierne, siger han.

Landmand Per Hesseldal Hansen står bag den glade grøftekant. Dels fordi han synes, det pynter i landskabet, men også af en praktisk årsag.

Aborg: Selv den mest morgensure bilist må føle humøret stige et nøk eller mere ved at køre mod Aborg. Langs Aborgvej ved Middelfartvej/Turupvej-krydset byder en blomstrende grøftekant folk velkommen til landsbyen. Langbenede solsikker strækker sig mod himlen omgivet af kornblomster i blå, lilla, bordeaux og hvid, røde valmuer, mamelukærmer deres lyserøde ballerinaskørter, margueritter og flerfarvet okseøje.

Vil undgå ukrudt

Ud over den cirka 300 meter lange grøftekant langs Aborgvej, hvor der er sået tre kilo blomsterfrø, har Per Hesseldal Hansen hjemme hos sig sået børnenes gamle fodboldbane i haven til med sommerblomster, samt et firkantet stykke i den anden ende af byen, hvor endnu en biavler bor.

Nogle steder har der dog været problemer med meget ukrudt, der dækker blomsterfloret.

- Bierne får jo stadig mad, men det er ikke så kønt at kigge på for os, konstaterer landmanden.

Derfor vil han fremover skifte mellem såsteder i håb om at undgå flerårigt ukrudt. Han vil også gøre blomsterbælterne smallere, så frøene rækker længere, og der bliver endnu flere blomstrende grøftekanter at kigge på.

Per Hesselager Hansens landbrug strækker sig over 125 hektar ved Aborg, hvor han dyrker korn og hestebønner.