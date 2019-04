Flemløse: Flemløse-Søby Menighedsråd har udviklet en tradition for at byde påsken velkommen med en gudstjeneste på skærtorsdag.

Torsdag den 18. april byder menighedsrådet alle til gudstjeneste med efterfølgende spisning i kirken.

Arrangementet begynder klokken 17, og denne aften er kirken udelukkende lyst op med levende lys.

Efter gudstjenesten serveres der grillet lam og kalve- og oksekød med salat og flute.

Det koster 75 kroner for voksne at deltage i spisningen, mens børn under 14 år spiser gratis med.

Tilmelding skal ske til Vibeke Lundgreen på telefon 2970 4029 eller på mail til buller1112@live.dk senest torsdag den 11. april. /SP