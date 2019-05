Lions Club Glamsbjerg og Culturarte arrangerer i fællesskab 'Musik og Lagkage' for at samle penge ind til udsatte unge i lokalområde.

- Vi har imidlertid måttet erkende, at de indsamlede loppeeffekter (møbler, nips, m.m.) ikke mere har ønskede kvalite,t og at besøgstallet år for år har været faldende. Det er derfor efter grundige overvejelser besluttet at nedlægge denne traditionsrige aktivitet, siger han om baggrunden for det nye tiltag.

Lions Glamsbjerg har i årevis arrangeret loppemarked for at tjene penge ind til humanitære formål, men nu er tiden ved at løbe fra den aktivitet, fortæller Frede Bagge.

- Vi arrangerer en hyggelig eftermiddag, hvor man kan nyde et stykke hjemmelavet lagkage og en kop varm kaffe og samtidig høre noget god musik, fortæller Frede Bagge, der er lokal præsident for Lions Glamsbjerg.

Det finder sted lørdag 15. juni, og overskriften er 'Musik og Lagkage'. Og det er netop, hvad der er omdrejningspunktet for arrangementet. For der bliver nemlig spillet levende musik, og i pausen bliver der serveret hjemmelavet lagkage.

Ikke flere lopper

Selvom hyggen og samværet - arrangørerne håber, at deltagerne vil benytte lejligheden til at tale sammen over kaffen og lagkagen - er i højsædet, så er formålet et ganske andet.

Lions Club har til formål at samle penge ind til velgørende formål, og overskuddet fra 'Musik og Lagkage' vil derfor gå til udsatte børn og unge i lokalområdet. Der er nemlig unge, som ikke har råd til eksempelvis at få nye fodboldstøvler eller et årskort til friluftsbadet. Dem vil Lions Club og Culturarte gerne hjælpe.

- Det er vigtigt, at Lions udvikler aktiviteterne, så vi kan blive ved med at rejse penge til velgørende formål, og her kan vi i hvert fald sige, at vi byder på noget helt nyt. Vi håber, at mange vil bakke op om det nye tiltag, for det vil betyde, at vi kan fortsætte arbejdet med at støtte gode formål i vores lokalområde, siger Frede Bagge.

Arrangementet finder sted hos Culturarte fra klokken 14-16.30, og man kan opleve blandt andre Kristine Eiler Ernst, Jorge Degas, Yuliesky Gonzales Guerra og Emma Pilgaard på scenen.

Børn deltager gratis, mens entreen for voksne lyder på 100 kroner.

For alle koster det 50 kroner at få adgang til lagekagebordet og kaffe.

Billetter kan købes via Mobilepay 70023, hos Bog & Idé i Glamsbjerg, Fynske Bank i Glamsbjerg og i døren.