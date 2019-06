Lærlingedag blev en succes

Assens: Omkring 40-50 personer var mødt op for at møde virksomheder og uddannelser og få mere viden om mulighederne for en elev- eller læreplads. Den første lærlingedag i Assens Kommune - "Hvad kan jeg blive?" er et initiativ, som Ungeenheden og Jobcentret står bag.

Flere lokale virksomheder var med - bland andet Cabinplant, La Posta, Strandporten - local food og Matas i Glamsbjerg. Også et bredt udsnit af uddannelser på Fyn var repræsenteret: EUC Lillebælt, Kold College, Tietgenskolen, EUD Business Glamsbjerg og AMU/SDE. Derudover deltog også interesseorganisationen Byg til vækst, som sammen med de fynske jobcentre, bygherrer, fagbevægelsen og Dansk Byggeri arbejder for at få ledige fynboer i beskæftigelse i byggebranchen.

Efter gode tilbagemeldinger på dagen fra både uddannelser og virksomheder har Jobcentret og Ungeenheden besluttet, at de vil gentage arrangementet.