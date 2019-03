Lær at fiske havørreder

Assens: Lørdag 6. april inviterer Assens og Omegns Sportsfiskerforening på fisketur. Arrangementet er tiltænkt alle, der har lyst til at komme i gang med at fiske, men går rundt med flere spørgsmål som, hvor er det godt at fiske, hvilket grej har jeg brug for, hvordan gør man.

Det eneste man behøver, er at tage tøj på, der passer til vejret - og gummistøvler. Resten sørger sportsfiskerforeningen for - også at man kommer med en erfaren kystfisker fra klubben med ud at fiske.

Arrangementet begynder klokken 9, men man behøver ikke være der lige fra starten. Mødestedet er Assens Søsportscenter på Næsvej. /liw