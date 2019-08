Kyst- og Lystfiskericenter. Hvordan får Assens Kommunes guldæg størst værdi?

Turistindustrien er en voksende indtægt for flere af Danmarks kommuner.

Assens' kommunalpolitikere og embedsfolk er ved at iværksætte et nyt tiltag med henblik på, at nogle af de milliarder af turistindtægter, der spredes i Danmark, tilflyder Assens' kommunale pengekasse.

Guldægget har fået navnet Kyst- og Lystfiskericenter. Politikere og embedsfolk oplyser, de forventer 50.000 besøgende om året.

Politikere og embedsfolk har besluttet, at Kyst- og Lystfiskericenteret skal placeres på et naturfredet område ved Agernæs Havn. Placeringen er valgt på grund af områdets enestående landskab og kystnære beliggenhed. Den store centerbygning på 2500 kvadratmeter kommer til at ligge midt på den smukke og fredfylde Vestfynske Camino.

Har Assens politikere og embedsfolk søgt råd hos eksperter om hvilken placering, der tiltrækker flest turister til centeret og samtidig opnår størs økonomisk vækst for handelsstandens forretninger i Assens, campingpladsen, lystbådehavnen mfl.?

Jordbassinerne i Assens er et spændende bynært naturområde med umådelige smukke kyststrækninger. Naturområdet er højt hævet over havoverfladen og giver udsigt ud over Lillebælt. Fra Kyst- og Lystfiskericenteret på Jordbassinerne kan turisterne spadsere fra centeret til Assens bys mange gode tilbud.

Kan det tænkes, at Assens' kommunekasse vil blive mere beriget ved at have to guldæg i stedet for et? Kan det tænkes, at den økonomiske sidegevinst vil mangedobles, når Kyst- og Fiskericenteret ligger ved Jordbassinerne ved Assens by i stedet for langt ude på feddet? (forkortet af red.)