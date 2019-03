Formand for udvalget for Erhverv, Beskæftiggelse og Kultur Finn Brunse (S) regner med, at beløbet fra staten skal omtrent fordobles, før kyst- og lystfiskecenter kan blive en realitet

Agernæs: Staten har afsat 32 mio. kroner fordelt over fire år til det nationale center for kyst- og lystfiskeri, som Assens Kommune er udpeget til at realisere.

Men de penge rækker slet ikke til det ambitiøse projekt, fortæller Finn Brunse (S), formand for udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur.

- Seks millioner af de 32 er øremærket til digital formidling, og en del af dem er også til ansættelse af en leder. Der vil måske være 24 mio. kroner tilbage, og dem vil vi gerne have fordoblet, for at vi kan få et center med en volumen, der virker tiltrækkende, siger Finn Brunse.

Der er endnu lidt tid til at søge penge hos fonde.

Efter den foreløbige plan, skal centret stå færdigt i 2022-23, men også det skal vurderes nøjere, når det viser sig, hvordan det går med at søge fondsmidler, nævner Finn Brunse.