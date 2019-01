Kvinden der viste sig at være mand

Først kvinde, så mand

2. Skelettet blev fundet i en mose ved Koelbjerg under tørvegravning i 1941. I første omgang vurderede man, at der var tale om skelettet af en kvinde, lidt kraftig ganske vist, men ved hjælp af DNA fra en af kraniets kindtænder kunne man i 2017 fastslå, at Koelbjergkvinden i virkeligheden var en mand. Han var 155-60 cm høj, kraftig og muskuløs og formodentlig mellem 22 og 32 år gammel, da han døde.