Kvinde endte i stengærde

Tommerup: En 36-årig kvinde fra Broby fik en dårlig start på tirsdagen. Hun endte nemlig i et stengærde, da hun kørte galt.

Solouheldet fandt sted omkring klokken 6.55 på Skovstrupvej ved Tommerup. Kvinden kørte i nordvestlig retning, da hun i et blødt højresving mistede herredømmet over sin bil, formentlig fordi der var jord på vejbanen. Derfor endte hun med at køre ind i et stengærde og en kantmærkepæl.

Ifølge politiet kørte kvinden med 60 km/t, og hun kom ikke alvorligt til skade ved færdselsuheldet. /nvp