Kvalifikation til DM i dans: 200 deltager i Glamsbjerg

Glamsbjerg: Mandag 1. april rykker 200 dansere fra kl. 13 til 21 ind på Glamsdalens Idrætsefterskole for at dyste om kvalifikation til DM i dans for Efterskoler i det regionale mesterskab i Syddanmark. Rikke Rønnov Bak er danselærer på Glamsdalens Idrætsefterskole og initiativtager til konkurrencen DM i Dans for Efterskoler. Konkurrencen så sit lys i for første gang i 2015, og siden er arrangementet vokset og har udviklet sig til en konkurrence med tre regionale mesterskaber og over 30 tilmeldte hold. Der kommer denne gang dansere fra ni fynske efterskoler til Glamsdalens Idrætsefterskole. Der er hentet prominente dansere ind til dagen, som både skal vurdere eleverne i konkurrencen om aftenen og lære fra sig i eftermiddagens danseworkshops. Eleverne får således glæde af Amy Sarr, en af de førende afrobeat dansere i Danmark og Ivan Spahi, som har danset for store stjerner som Paul McCartney og Jessie J, når de skal undervise eleverne i workshoppene. Derudover bliver arrangementet gæstet af Mette Helene Rasmussen fra Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense, som skal udgøre dommerpanel sammen med Amy og Ivan i kvalifikationskonkurrencen.