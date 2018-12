Kunstrådet købte to værker

Assens: Assens Kunstråd skal rådet hvert år udmønte en pulje til indkøb af kunst til kommunale institutioner, andre bygninger og områder i det offentlige rum i Assens Kommune.

Pengene er afsat på Assens Kommunes anlægsbudget - i alt 100.000 kroner.

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkendte på seneste udvalgsmøde, der blev brugt penge til to kunstindkøb. Det drejer sig om en keramisk skulptur af Per Ahlmann til Pilehaveskolen i Assens. Pris: 300.000 kr., hvoraf Kunstpuljen har finansieret 120.000 kr. Midlerne blev fordelt over tre år. De resterende 180.000 kr. er finansieret af Albanifonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond og Statens Kunstfond.

Og det drejede sig om en granitskulptur af Frede Troelsen til plænen ved Jordløse Kirke, indkøbt i samarbejde med Jordløse Beboerforening. Pris: 50.000 kr.

Kommunen ejer værkerne. De udlånes via Assens Kunstråd for en periode på fem år, men der er mulighed for forlængelse./MAKL