Assens: Man kan få et indblik i lerets oprindelse, når den danske studio-keramiker Peter Tybjerg i et foredrag "Fra stjernestøv til keramiske krukker" forklarer, hvordan det ler, som keramikerne arbejder med i dag, opstod som et af de første syntetiske materialer meget tidligt i universets dannelse.

Foredraget kan opleves på Tobaksgaarden under udstillingen Island mandag 12. august kl. 16.

Efter foredraget kan publikum kl. 17.30-18.30 få en snak med keramiker Merethe Bloch om de keramiske teknikker, hun bruger - eller med fotograf Uffe Johansen om hans udstillede fotografier og Island.

Der er gratis adgang. /exp