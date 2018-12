Kulturpolitik. Kultur er sexappeal

I Assens er kommunens kulturpolitik sat til debat. En rigtig god idé, for uden kunst, kultur og kreativitet bliver det hele bare så kedeligt og ligegyldigt.

Er det overhovedet muligt at forestille sig et samfund uden kultur? Det tror jeg ikke. I de gamle ur-samfund for mange tusinde år siden, lavede de hulemalerier, dansede og festede, sang, fortalte historier og udførte meget andet, som vi kalder kulturudøvelse. Og i dag skabes kunst og kultur i alle lande, for kunst og kultur er kommet for at blive - heldigvis.

Kultur findes i alle typer samfund, det gør samfundet interessant og attraktivt. Det signalerer overskud og kan sammenlignes med relationen mellem to mennesker, der er forelskede. De anstrenger sig også for at være attraktive overfor hinanden. Den relation kalder vi sexappeal.

Det er også sexappeal og overskud, når et samfund bruger ressourcer på kultur og dermed anstrenger sig for at blive attraktivt. Jeg håber, kommunens kulturpolitik giver plads til masser af kultur, og ikke mindst håber jeg, at den ny kulturpolitik kommer til at ose af sexappeal og overskud.

Allerede i dag er der mange gode kulturoplevelser i Assens Kommune, for eksempel Industrien i Aarup, Frøbjerg Festspil, Sulelængen i Magtenbølle, Æblefestivalen, Syngedrengene i Assens, Tobaksgaarden og mange flere.

Kulturinitiativer der allerede nu gør kommunen til et bedre sted at leve. Det skal vi have mere af.