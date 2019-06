Kulturmøde med kun lidt fremmed islæt

Kun få kom til Kulturmøde under paraplyen" i Aarup lørdag. Men den slags arrangementer er gode for integrationen, siger Ashil Farokh (S), der holdt åbningstalen

Hvor der i den grad var brug for paraplyen sidste år, så virkede den i år som behagelig skygge for solen, men det gode vejr syntes ikke at trække flere til. Avisen lagde vejen forbi arrangementet ved middagstid, netop som Jorge Degas kvintet havde lagt instrumenterne for at holde pause, og der blev åbnet for madboden.

Et af dagens "litterære" indslag var en tur på et flyvende tæppe à la 1001 Nat iført 3D-briller. Foto: Lise Wolf

- Vi syntes, det var en god måde at vise på, hvad vi har af kulturelle tilbud og foreninger. Vi har også fået mange tilflyttere af forskellige nationaliteter, og det er altid en god måde at lære hinanden at kende gennem mad eller kage. Men det kan også give folk en indsigt i, hvad man kan i Aarup - som for eksempel at melde sig ind i foreninger, siger han.

- Ideen til Kulturmøde under paraplyen opstod for nogle år siden, fordi man gerne ville trække flere tilflyttere til Aarup, fortæller Michael Poulsen, leder af Kulturhuset Industrien.

Snak med hinanden

Og det er netop en af vejene til danskerne, oplevede Ashil Farokh, socialdemokratisk medlem af Assens Byråd, der selv kom til Danmark fra Afghanistan for 18 år siden. Han blev dansk statsborger for ni år siden og er i dag sammen med sit partiinitiativtager til, at Assens Kommune skal have en integrationspolitik.

- Han bød velkommen til arrangementet og roste det blandt andet for at sætte fokus på tolerance og mangfoldighed.

- Der er ikke så mange her, men vi kunne arbejde på at få flere med. Man kunne lave flere af den slags arrangementer rundt omkring i kommunen. Vi har frivillige, der gør meget for vores flygtninge og indvandrere, og det skal blive ved, men der er også ting, vi kan blive bedre til, siger han.

Han peger på mange områder, hvor man kan gøre mere. Nedsætte mangfoldighedsråd, fremme bosætningen i andre dele af kommunen med forskellige tiltag, involvere de nye medborgere mere.... Men også noget så simpelt som at hilse på hinanden.

- Som naboer og borgere betyder et også meget, at vi hilser på hinanden og snakker med hinanden i hverdagen. Relationerne er vigtige for at lære det danske samfund at kende. Fra Odense har jeg gode erfaringer med at få nøglepersoner med, som ved, hvordan foreningerne fungerer. Foreningslivet er noget særligt her. Da jeg kom hertil og gik ud for at møde nogle, var der ingen. Det er i foreningerne, man får kontakter. Vi skal også have de ældre med. Derfor lægger vi op til en helhedsorienteret integrationspolitik, siger Ashil Farokh.

Dagen bød også på kaffe og kage, gode historier ved Pia Sigmund, Odense Fortællekreds, og børnefilm i biografen. Altsammen gratis.