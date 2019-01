Aarup: Kulturhuset Industrien i Aarup arbejder i øjeblikket på at realisere et ombygnings- og tilbygningsprojekt for at skabe bedre rammer og plads til nye brugergrupper og nye tilbud.

Kommunen har allerede bevilget et par millioner kroner, og en arbejdsgruppe skal skaffe flere penge. Der er i den forbindelse brug for gode idéer. Derfor indkaldes til et borgermøde onsdag 23. januar kl. 19 til 21.

Kulturhuset giver kaffen, hvis mødedeltagerne så til gengæld kan komme med gode ideer til, hvordan man får skrabet flere penge sammen til Kulturhuset Industrien. /EXP