Flemløse: De bedste traditioner har mange år på bagen. Det gælder eksempelvis juletræsfesten på Flemløse gl. Kro, der i år finder sted søndag 16. december.

Her vil julemanden kigge forbi til leg og sjov - og for at dele godteposer ud til børnene. De voksne bliver ikke snydt: til dem er der gløgg, brunkager og de klejner, som bliver bagt efter en særlig opskrift.

Det er gratis at deltage i festen, der starter allerede klokken 13.30. Her mødes man ved Elmelund Auto for så i samlet flok at gå til Flemløse Plejehjem. Her vil FDF-orkestret spille julen ind for beboerne. Følget går videre til Kvindeegen, der er klædt i julelys, og klokken 15 skal man være på kroen, for der ankommer julemanden. /nvp