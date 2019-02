Kritik af Energistyrelsen i en til vindmøllesag: Vi synes, det er utidigt

Jammerland Bugt hedder projektet ved Kalundborg. 34-60 havvindmøller er projekteret. Kalundborg Kommune stritter imod. Det samme gør foreningen Beskyt Jammerland Bugt. Avisen kontaktede derfor formand Ole Nyvold for at høre nærmere. Han siger:

Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), siger, han er blevet gjort bekendt med, at en gruppe vindmøllemodstandere ved den nordvestsjællandske by også har følt, at der har manglet saglighed fra Energistyrelsen.

Shi-Bi-Dua skrev engang en finurlig sang om Kalundborg. Måske er der noget moralsk opbakning at hente for Assens Kommune i netop Kalundborg i sagen om vindmølleparken i Lillebælt, som Sønderborg Kommune vil opføre.

Svensk møde

Ifølge ham besluttede Energistyrelsen at tage til Stockholm og holde et møde med svenskerne i november 2018.

- De medbringer en part i sagen, European Energy (et private investeringsselskab, som styrer projektet, red.) og Orbicon, der rådgiver, hvor svenskerne og danskerne skal prøve at finde ud af, hvad der er deres udgangspunkt. At man anmoder en privat virksomhed og et rådgivningsfirma, som har en verserende, uafgjort sag ved Energistyrelsen, om at deltage ved sådan et møde, synes vi, er utidigt.

- Vi anmodede om, vi selv kunne deltage, men det kunne ikke komme på tale, siger Ole Nyvold og er i tvivl om, hvorvidt det er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Han synes, det skaber et mundret fundament mht. den endelige beslutning om godkendelse eller ej. Det er Energistyrelsen, som skal godkende opstillingen. Sagen er i offentlig høring p.t.