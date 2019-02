Poul Poulsen (R) mener, Assens Kommune er ude af trit med tiden ved ikke at tænke klima i stort perspektiv og i stedet gå op i at hyre et advokatfirma til at se nærmere på Energistyrelsens og Sønderborg Forsynings sagsbehandling i sagen om vindmølleprojektet Lillebælt Syd.