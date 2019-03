Kræmmermarked i Tommerup tilbyder ledige stande

Tommerup: Den Blå Flamme Kræmmermarked holdes i år for femte gang i Fyrtårn Tommerup langfredag, og igen i år er der stor interesse fra både private og firmaer og politiske partier for at få en stand på markedet, fortæller arrangørerne i en pressemeddelelse.

Tidligere år har der været 75-80 stande og 1200-1500 gæster. Der er allerede solgt langt over halvdelen af standene, men der er endnu nogle ledige, der kan bestilles på telefon 2117 8872. Markedet er åbent langfredag 19. april fra kl. 10-16. Entré for voksne er 20 kroner, børn under 15 år har gratis adgang. /exp