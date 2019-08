Kræmmerboder for alle: Fra tombolabamser til højtalere

Vissenbjerg: Der er boder for næsten enhver smag på kræmmermarkedet ved Røverfesten i Vissenbjerg.

Hvis man er til tøj fra Italien og Frankrig, kan man kigge forbi Omids telt. Her bliver der grint og joket, mens Omid og hans to kammerater venter på, at der kommer gang i butikken. De rejser rundt til et nyt kræmmermarked hver weekend fra april til september.

Det samme gælder hos Pia, der er med ved Røverfestens kræmmermarked for 10. gang. Hendes bod byder på lidt af hvert. Der er både højtalere og en cupcake-maskine blandt legetøj og mønstrede duge. Og så er der farvestrålende huer, der er godt salg i sent på aftenen, når folk har fået lidt at drikke, fortæller hun.

Går man videre finder man tombolaen og John, eller Benneweis, som han bliver kaldt på grund af sin fortid i Cirkus Benneweis. Her er der sikker gevinst ved køb af 30 lodder.

Det oplever en mor og datter, der får en af de mange bamser med derfra. De lover dog at komme tilbage.

- Vi er jo fra Kina, så vi går efter pandaen, griner moren.

Kræmmermarkedet åbner klokken 10 både lørdag og søndag.