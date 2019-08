Haarby: Man behøver ikke at tage til Odense for at opleve Odense Internationale Filmfestival tirsdag 27. august. Haarby Bio livestreamer nemlig filmfestivalen fra kl. 15 til 23.

Der er gratis adgang til eventet og det er ikke muligt at forhåndsreservere plads. Haarby Bio byder på gratis kaffe og kakao og romlinger fra Haarby Bageri.

