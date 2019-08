Kortfilm i verdensklasse på Tobaksgaarden

Assens: Tirsdag 27. August vender Odense International Film Festival (OFF) tilbage med kortfilm i verdensklasse.

- I den forbindelse bliver dagens mange kortfilm livestreamet i biografen på Tobaksgaarden, så du gratis kan være med, lyder det i en pressemeddelelse fra Tobaksgaarden.

- Vær med på første række når Odense International Film Festival og Kulturregion Fyn inviterer publikum i hele landet til at tage en OFF-dag og nyde Danmarks Oscarkvalificerede kortfilmsfestival med dem. Tobaksgaarden ligger biograf til, når de spritnye kortfilm fra hele verden bliver livestreamet direkte fra salene i Odense.

Dagens program løber fra kl. 15 til kl. 23, hvor i alt fire filmpakker fra henholdsvis den internationale konkurrence, animationskonkurrencen samt den danske konkurrence frit kan tilgås. Hvert program varer to timer og afsluttes med en debat om de viste film. Publikum får derfor en unik mulighed for at grave dybere ned i filmene ved at stille spørgsmål direkte til filmskaberne i Odense.