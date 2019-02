Kontroversiel kunst: - Værk lægger op til løjer og ballade

Det er et værk, man skal forholde sig til over tid, mener hun.

- Kunstneren har lavet en alternativ virkelighed derude og leger med ægthedsbegrebet. Han kommer her og laver sin egen ruin og digter en historie. Det er et parallelt univers til det, vi går og tager for givet og er i til daglig, sagde Elisabeth Rask.

- Der er lagt op til løjer og ballade med det her værk, konstaterer hun.

Værket har delt vandene, og nogle kalder det for grimt og malplaceret. Men ved en Café Stiften, hvor 62 af Fyens Stiftstidendes abonnenter deltog onsdag, blev der også udtrykt begejstring for værket og det byrum, det har skabt i Glamsbjerg.

Værket AUR"0"A er skabt af kunstneren FOS, alias Thomas Poulsen. Værket er betalt af Ny Carlsbergfondet, på nær 300.000 kroner, som Vestfyns Gymnasium har bidraget med.AUR"0"A er et offentligt værk ved Vestfyns Gymnasium bygget i 2018 for at skabe nye rum i det grønne areal mellem Søndergade og gymnasiet. Navnet skal henlede tankerne på aura, på det binære talsystem (0 og 1-taller) og på Aurora, morgenrødens gudinde. Ved Vestfyns Gymnasiums 60 års juilæum den 28. september 2019 deltager FOS og fortæller om AUR"0"A.

Den store stenskive, der hviler mod muren, skal blive til et solur.Foto: Kim Rune

Social kunst

AUR"0"A består af otte mure, der skyder op på det grønne areal foran Vestfyns Gymnasium, som umiddelbart kan virke tilfældigt placeret. Men ses de oppefra, kan man se en sammenhæng mellem de former, murene danner, hvis man tegner streger mellem mur-enderne.

Kunstneren FOS arbejder med social kunst, fortalte Elisabeth Rask indledningsvis på rundturen.

- Han vil gerne give mulighed for socialt samvær i nogle andre rammer, end vi er vant til. Det er et hybridværk, for det er hverken en skulptur eller en installation, fortsatte hun.

- Det, som FOS laver, bryder med rigtig meget. Men det fortæller en historie. Og på den måde tilfører det noget.

Elisabeth Rask kunne desuden fortælle, at 1.g-elever lige nu arbejder med AUR"0"A i billedkunst, og de fortællinger man kan digte ud fra det.

Deltagerne i Café Stiften fik også en rundvisning indenfor i gymnasiet, hvor rektor Ole Toft Hansen fortalte om de mange værker, der ligesom AUR"0"A er doneret af Ny Carlsbergfondet. Andre værker har gymnasiet selv købt, som det er krav, at man gør, når man får penge af staten til at bygge, som gymnasiet gjorde for nogle år siden.