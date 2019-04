Konstant overbelæg på misbrugscenter: Flere og flere på venteliste til behandling

Per Ørsted Honoré fortæller, at misbrugscenteret oplever en større søgning fra borgere, der efterspørger centerets hjælp. Men flere og flere ender på venteliste. Arkivfoto: Kim Rune

Assens Misbrugscenter har været nødsaget til at skære i antallet af behandlingspladser. Det betyder, at centeret nu kan tilbyde hjælp til 100 borgere ad gangen, hvor der før var plads til 120. Det betyder, at centeret har venteliste.

Glamsbjerg: Assens Misbrugscenters budget er i løbet af 2018 blevet skåret med 1,7 millioner kroner, og det betyder, at centerets leder, Per Ørsted Honoré, i samarbejde med sine medarbejdere og nærmeste ledere har været i gang med at lave en stor genopretningsplan. Genopretningsplanens formål er at beskrive, hvordan misbrugscenteret fremover skal fungere for færre penge. Det har haft flere konsekvenser. Blandt andet er der nu fire færre medarbejdere, og misbrugscenteret har ikke længere en afdeling i Assens. Derudover har Assens Misbrugscenter også reduceret antallet af pladser fra 120 til 100, fortæller leder Per Ørsted Honoré. - Antallet skulle nok have været længere nede, men det var det, der var spiseligt på tidspunktet, hvor vi lavede planen. - Man kan sige, at vi reducerer udbuddet, men efterspørgslen falder ikke. Faktisk oplever vi, at der er en større søgning, og vi har konstant overbelæg. Derfor har vi sat stop for indskrivning, og det er ikke så heldigt, for det giver venteliste, siger han.

Kan stadig få hjælp Per Ørsted Honoré fortæller, at der lige nu er 110 indskrevet til behandling på Assens Misbrugscenter, mens der står ni på venteliste. - De 120 pladser dækkede nogenlunde, og vi har aldrig været nødsaget til at afvise behandling til nogen. - Men før kunne vi i samarbejde med for eksempel hjemmeplejen og sygeplejen levere tidligere indsatser i borgerens eget hjem, med det resultat, at der var en del borgere, der ikke havde behov for at blive indskrevet hos os. Det kan vi ikke længere, fordi vi har fjernet de udkørende indsatser. Og det har stor betydning for borgere og samarbejdspartnere, siger han. Misbrugscenteret har tidligere haft et struktureret og tæt samarbejde med mange samarbejdspartnere, blandt andet Ungeenheden og Jobcenteret, da misbrugsproblematikker kan dukke op alle vegne. - Vores samarbejdspartnere er meget pressede, fordi de ikke har samme tilgængelighed til vores indsatser længere. - Hvis de har en borger, der gerne vil i behandling, så er det ikke sikkert, at vi har plads hernede, og det er en frustrerende tanke i sig selv, siger Per Ørsted Honoré. Dog er det muligt at få hjælp til ens misbrugsproblem, hvis Assens Misbrugscenter ikke har plads. - Når man er visitereret til behandling i misbrugscenteret, har man frit valg, og man kan vælge at få behandling i en anden kommune. - Derfor er det vigtigt, at alle borgere, der henvender sig, bliver registreret, udredt og visiteret, siger Per Ørsted Honoré.