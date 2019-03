Konkurs: Brugsen i Sandager lukker

Sandager: Efter flere års kamp for at redde eksistensen af brugsen i Sandager, har bestyrelsen nu kastet håndklædet i ringen.

Dagligbrugsen i Sandager lukker.

I en orientering til kunderne, som bestyrelsen offentliggjorde sent mandag aften, hedder det blandt andet:

"Indtil nu har vi haft Coops opbakning, da de også har kunnet se, at vores omsætning var stigende og drift og nye tiltag i det hele taget var positive. Denne opbakning har vi desværre ikke længere, og da de er vores leverandør og største kreditor, har vi desværre ikke anden mulighed end at erklære os konkurs.".

I dag tirsdag klokken 14 går bestyrelsen til skifteretten, og så vil kurator afgøre, hvad der skal ske med brugsen. Et muligt scenarie er, at brugsen lukker allerede onsdag.

I februar 2012 meddelte Dagli’ Brugsen i Sandager, at den var truet af lukning, hvis ikke der kom mere gang i omsætningen.

Brugsen blev begæret konkurs, men det kom aldrig så lang.

Der blev nemlig indkaldt til borgermøde i Sandager, og en ny bestyrelse satte sig i spidsen for brugsen.

For godt to år siden ansatte bestyrelsen den dengang kun 24-årige Anders Hansen som uddeler, og han løftede omsætningen i forretningen. Målet var at nå en årlig omsætning på 10 millioner kroner, men ifølge bestyrelsens orienteringsbrev har omsætningen i brugsen igen været faldende.

Anders Hansen forlod sit job som uddeler i efteråret.

Bestyrelsen har indkaldt til et orienteringsmøde i Salbrovadhallen mandag den 18. marts klokken 19.

Ifølge Fyens.dk's oplysninger undersøger en kreds af lokale borgere muligheden for at fortsætte med at drive dagligvarebutik i Sandager-Salbrovad-området i en eller anden form.

Fyens.dk følger op på historien i løbet af dagen.