Konkurrenceudsættelse. Vi kan altid gøre det bedre

Lokaldebat: Vi skal gøre vores bedste for at blive bedre til at udnytte de midler, vi har til rådighed. I en tid hvor pengene er knappe, står den forpligtigelse endnu skarpere.

At øge konkurrenceudsættelsen af udbudsegnede opgaver er et rigtig godt sted at starte. Det lyder måske tørt, men det er helt essentielt, for at den offentlige sektor kan udvikle sig, og for at vores kommune kan tilbyde den bedste service til den billigste pris.

Når kommunen sætter opgaver i fri konkurrence, kan private aktører byde ind med nye og innovative måder at udføre dem på. Opgaver bliver nemlig sjældent bedst udført, hvis vi "bare fortsætter, som vi altid har gjort".

I Assens konkurrenceudsætter vi mindre end landsgennemsnittet, og det mener jeg ikke, vi har råd til. I en tid hvor ressourcerne er knappe og med udsigt til en fremtid, hvor den demografiske udvikling må tænkes at gøre ressourcerne endnu mere knappe, er vi nødt til kontinuerligt at gøre det bedre.

Først og fremmest bør vi undersøge, hvor blandt vores opgaver potentialet er størst, og dernæst bør vi sætte ambitiøse mål for, hvor meget ekstra vi i Assens kan konkurrenceudsætte. Det fortjener alle de borgere i vores kommune, som med rette forventer, at deres skattekroner bliver udnyttet bedst muligt.