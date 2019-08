Konkurrenceudsættelse. Hvem vil I fyre?

Lokaldebat: Vi kan altid gøre det bedre, lyder overskriften i et indlæg fra Venstres byrådsmedlem Nikolaj Leed Henriksen 7. august.

Vi skal blive bedre til at udnytte de midler, vi har til rådighed, lyder parolen, her med fokus på konkurrenceudsættelse.

Det er særdeles positivt, at Venstre nu tænker lidt mere ud af boksen og er vendt rundt i disse svære tider i stedet for at bruge grønthøstermetoder på udsatte områder.

Når jeg selv gennem årene har pointeret mulighederne for at få mere for pengene ved andre prioriteringer og afbureaukratisering, så har det ikke mødt megen velvilje fra Venstres byrådsmedlemmer.

Dette blev tydeligt i et indlæg under valgkampen, selvom potentialet byggede på CEPOS analyser, hvor kommentaren i et læserbrev fra Venstres gruppeformand var:

"At man da kunne hjælpe Jimmy Steen Eriksen med at finde disse midler med dette forslag: Jimmy Steen Eriksen kan starte med at fyre alle ansatte på rådhuset."

Så kan man spørge Venstres byrådsgruppe, hvem vil I yderligere fyre i Assens kommune, for det vil vel være en konsekvens af konkurrenceudsættelse?

Eller synger Nikolaj Leed Henriksen også med eget næb i dette ellers konstruktive indlæg?